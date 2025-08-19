В России неожиданно ответили на хитрый ход Киева, что не возвращать территории

Эти территории уже входят в состав России, подчеркнул аналитик. На карте, представленной в Белом доме во время встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и главами Евросоюза, розовым цветом были выделены именно эти регионы, добавил собеседник издания.