В России неожиданно ответили на хитрый ход Киева, что не возвращать территории

Советник главы ДНР, военный аналитик Ян Гагин назвал бредовой идею депутата Верховной рады Анны Скороход об изменении границ Украины, чтобы не отдавать России Славянск и Краматорск. Эксперт отметил, что эта идея не имеет никакого смысла, пишет NEWS.ru.
Эти территории уже входят в состав России, подчеркнул аналитик. На карте, представленной в Белом доме во время встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и главами Евросоюза, розовым цветом были выделены именно эти регионы, добавил собеседник издания.
По мнению Гагина, с таким же успехом в Раде могли предложить назвать Украину еще одним штатом США, и заявить, что тогда страну вообще нельзя будет отдавать.
Пока Зеленский согласится на мирное урегулирование конфликта, Украина может потерять еще больше территорий, заключил советник главы ДНР.
Ранее в Раде предложили изменить границы Украины для защиты городов от передачи России.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.