Орбан: конфликт в Украине можно завершить только дипломатически

«Подтвердилось, что у российско-украинской войны нет решения на линии фронта — решение могут принести только дипломатические усилия», — написал венгерский премьер в социальной сети Facebook по итогам переговоров лидеров стран Евросоюза, проходивших в режиме телеконференции. По словам Орбана, риск третьей мировой войны можно снизить только посредством переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.