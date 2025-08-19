Орбан: конфликт в Украине можно завершить только дипломатически

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт в Украине может быть завершен только дипломатически. Об этом информирует РИА Новости.
«Подтвердилось, что у российско-украинской войны нет решения на линии фронта — решение могут принести только дипломатические усилия», — написал венгерский премьер в социальной сети Facebook по итогам переговоров лидеров стран Евросоюза, проходивших в режиме телеконференции. По словам Орбана, риск третьей мировой войны можно снизить только посредством переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Помимо этого, как заявил венгерский премьер, на онлайн-встрече лидеров Евросоюза подтвердилось, что членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, поэтому увязывать их не нужно, это опасно. -0-