Глава Евросовета: Киеву хотят дать гарантии, похожие на пятую статью НАТО

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран ЕС хотят вместе с США предоставить Украине гарантии безопасности, «похожие на 5-ю статью НАТО» о коллективной безопасности, продолжить накачку Украины оружием и подготовку ВСУ. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам экстренного онлайн-саммита ЕС, информирует ТАСС.
«Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО, с последовательным участием США», — заявил он. Глава Евросовета высказал мнение, что украинская армия «должна стать первой линией» европейской обороны, а Брюссель «должен усилить и разблокировать всю военную помощь Украине».
Вопреки обыкновению, общего письменного заявления 27 стран ЕС по итогам саммита не было распространено. -0-