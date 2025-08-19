Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Евросовета: Киеву хотят дать гарантии, похожие на пятую статью НАТО

Глава Евросовета высказал мнение, что украинская армия «должна стать первой линией» европейской обороны, а Брюссель «должен усилить и разблокировать всю военную помощь Украине».

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран ЕС хотят вместе с США предоставить Украине гарантии безопасности, «похожие на 5-ю статью НАТО» о коллективной безопасности, продолжить накачку Украины оружием и подготовку ВСУ. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам экстренного онлайн-саммита ЕС, информирует ТАСС.

«Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО, с последовательным участием США», — заявил он. Глава Евросовета высказал мнение, что украинская армия «должна стать первой линией» европейской обороны, а Брюссель «должен усилить и разблокировать всю военную помощь Украине».

Вопреки обыкновению, общего письменного заявления 27 стран ЕС по итогам саммита не было распространено. -0-

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше