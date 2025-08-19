Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подготовка бойцов ВСУ и новые санкции против России: В Евросоюзе рассказали о новых планах по Украине

Каллас: ЕС планирует тренировать ВСУ и вводить санкции против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз в настоящий момент планирует продолжать тренировки для бойцов ВСУ, а также ввести новый пакет антироссийских санкций. О планах европейских стран рассказала в соцсети X руководитель дипслужбы ЕС Кая Каллас после онлайн-саммита организации.

По ее словам, причиной таких шагов стало отсутствие доверия Евросоюза к действующим договорённостям с Россией.

«Гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию, чтобы она не могла перегруппироваться», — говорится в посте Каллас.

Следовательно, говорит Каллас, по этим вышеуказанным причинам необходимо подготавливать украинских солдат к потенциальным боям с РФ, а также создавать очередные ограничения против Москвы.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о реакции европейских глав насчет территориального вопроса по Украине. По его словам, политики с пониманием отнеслись к идее земельных уступок со стороны Киева.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше