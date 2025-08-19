Подготовка бойцов ВСУ и новые санкции против России: В Евросоюзе рассказали о новых планах по Украине

По ее словам, причиной таких шагов стало отсутствие доверия Евросоюза к действующим договорённостям с Россией.
«Гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию, чтобы она не могла перегруппироваться», — говорится в посте Каллас.
Следовательно, говорит Каллас, по этим вышеуказанным причинам необходимо подготавливать украинских солдат к потенциальным боям с РФ, а также создавать очередные ограничения против Москвы.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о реакции европейских глав насчет территориального вопроса по Украине. По его словам, политики с пониманием отнеслись к идее земельных уступок со стороны Киева.
