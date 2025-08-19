Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей

Таким образом Мединский прокомментировал недавнее заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что его страна имеет «опыт взаимодействия» с Россией, что поможет ей добиться успехов в процессе урегулирования украинского конфликта. Этим он объяснил свое присутствие на саммите лидеров США, ЕС и Украины в Вашингтоне, прошедшем 18 августа.