Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с представителями Украины Владимир Мединский заявил, что финны обстреливали Ленинград в ходе Великой Отечественной войны. Об этом он написал в своем блоге.
Таким образом Мединский прокомментировал недавнее заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что его страна имеет «опыт взаимодействия» с Россией, что поможет ей добиться успехов в процессе урегулирования украинского конфликта. Этим он объяснил свое присутствие на саммите лидеров США, ЕС и Украины в Вашингтоне, прошедшем 18 августа.
Представитель президента подчеркнул, что утверждение о том, что финны не участвовали в обстрелах Ленинграда, является заблуждением. В подтверждение своих слов историк привел выдержку из местной газеты.
— Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей. Про систематические обстрелы «Пьетари» (Петрограда) осенью 1941 г. газета «Ууси Суоми» писала: «Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским», — написал Владимир Мединский в своем Telegram-канале.
Дипломат в шутку предположил, что именно эти «пламенные приветы» финские политики нынче называют «опытом взаимодействия».
На заявление Стубба также отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав их «адом».