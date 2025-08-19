Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с представителями Украины Владимир Мединский заявил, что финны обстреливали Ленинград в ходе Великой Отечественной войны. Об этом он написал в своем блоге.

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с представителями Украины Владимир Мединский заявил, что финны обстреливали Ленинград в ходе Великой Отечественной войны. Об этом он написал в своем блоге.

Таким образом Мединский прокомментировал недавнее заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что его страна имеет «опыт взаимодействия» с Россией, что поможет ей добиться успехов в процессе урегулирования украинского конфликта. Этим он объяснил свое присутствие на саммите лидеров США, ЕС и Украины в Вашингтоне, прошедшем 18 августа.

Представитель президента подчеркнул, что утверждение о том, что финны не участвовали в обстрелах Ленинграда, является заблуждением. В подтверждение своих слов историк привел выдержку из местной газеты.

— Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей. Про систематические обстрелы «Пьетари» (Петрограда) осенью 1941 г. газета «Ууси Суоми» писала: «Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским», — написал Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

Дипломат в шутку предположил, что именно эти «пламенные приветы» финские политики нынче называют «опытом взаимодействия».

На заявление Стубба также отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав их «адом».

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше