Гитлеровская плесень: как нацисты сохранили власть в Западной Германии

Системный анализ личных дел сотрудников ведомства канцлера показал, что случай Виалона был типичным. Из 107 высокопоставленных чиновников, работавших в канцелярии с 1949 по 1970 годы, 50 человек сделали карьеру при нацистах. При этом 20 из них занимали руководящие должности в Третьем рейхе — от офицеров гестапо и вермахта до администраторов на оккупированных территориях. Еще 27 человек были классифицированы как «конформисты», демонстративно вступавшие в НСДАП и связанные с ней организации для подтверждения лояльности режиму. Лишь трое сотрудников открыто дистанцировались от нацистской идеологии.