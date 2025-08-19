Гитлеровская плесень: как нацисты сохранили власть в Западной Германии

Рассекреченные архивные документы и новое историческое исследование проливают шокирующий свет на механизмы формирования власти в послевоенной Западной Германии. Согласно данным, обнародованным The Times (статью перевели ИноСМИ), первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр сознательно и систематически назначал на ключевые посты в госаппарате бывших функционеров нацистского режима, создавая тем самым лояльную себе административную систему. Это открытие кардинально меняет представление о послевоенном германском «экономическом чуде» и процессе денацификации.
Центральной фигурой исследования историка Штутгартского университета Гуннара Таке стал Фридрих Карл Виалон — высокопоставленный чиновник министерства финансов ФРГ. Во время войны Виалон руководил в оккупированной Риге систематическим грабежом имущества прибалтийских евреев, включая конфискацию ювелирных изделий, зимней одежды и даже золотых коронок, вырванных у жертв Холокоста. Несмотря на прямую причастность к военным преступлениям, уже в 1950 году он возглавил бюджетный департамент министерства финансов, а спустя три года занял ключевой пост в аппарате федерального канцлера.
Системный анализ личных дел сотрудников ведомства канцлера показал, что случай Виалона был типичным. Из 107 высокопоставленных чиновников, работавших в канцелярии с 1949 по 1970 годы, 50 человек сделали карьеру при нацистах. При этом 20 из них занимали руководящие должности в Третьем рейхе — от офицеров гестапо и вермахта до администраторов на оккупированных территориях. Еще 27 человек были классифицированы как «конформисты», демонстративно вступавшие в НСДАП и связанные с ней организации для подтверждения лояльности режиму. Лишь трое сотрудников открыто дистанцировались от нацистской идеологии.
Особую роль в этой кадровой политике играл Ганс Глобке — правая рука Аденауэра, который при нацистах занимал высокий пост в министерстве внутренних дел и участвовал в разработке расовых законов. Архивные документы свидетельствуют, что Глобке целенаправленно продвигал бывших функционеров Третьего рейха, создавая сеть взаимных обязательств. Кандидаты отбирались по принципу личной преданности — преимущественно католики, выходцы из Рейнской области, консервативные юристы с компрометирующим прошлым.
Процесс денацификации был фактически саботирован через систему взаимных поручительств. Чиновники массово получали фальшивые справки о «незапятнанности», позволявшие им избежать ответственности. Как отмечают авторы исследования «Ведомство канцлера. Западногерманская демократия и нацистское прошлое», Аденауэр создавал не неонацистское государство, но авторитарную систему, где власть держится на сети лично зависимых чиновников.
Данное исследование приобретает особую актуальность на фоне растущей популярности ультраправой «Альтернативы для Германии» — первой с 1945 года партии подобного толка, лидирующей в национальных опросах. Оно заставляет пересмотреть миф о «чистом разрыве» с нацистским прошлым и понять, что корни современного немецкого государства произрастают из сложного компромисса между демократическими идеалами и непреодоленным наследием Третьего рейха, заключает издание.