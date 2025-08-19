Ричмонд
Британия подписала с Украиной меморандум о помощи в проведении выборов

Лондон будет отвечать за проведение голосования заграницей, а также за регулирование финансов и обеспечение безопасности бюллетеней и кандидатов.

Источник: Аргументы и факты

Великобритания окажет содействие Украине в организации выборов после завершения боевых действий. Об этом информирует британская газета Express, ссылаясь на заявление главы Центральной избирательной комиссии Украины Олега Диденко.

«Во вторник в Лондоне избирательные комиссии Великобритании и Украины согласовали меморандум о взаимопонимании, который поможет укрепить избирательный процесс в стране», — отмечено в публикации.

Уточняется, что Лондон возьмет на себя ответственность за организацию голосования за пределами Украины, а также за контроль финансовых потоков и обеспечение защиты избирательных бюллетеней и кандидатов.

Как заявил Диденко, данное соглашение позволит подготовиться к «самым сложным выборам в истории страны».