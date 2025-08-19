Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились неожиданные версии, как обсуждалась встреча Путина и Зеленского

В западных СМИ начали появляться разные версии о том, как на встрече в Белом доме обсуждалась встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В западных СМИ начали появляться разные версии о том, как на встрече в Белом доме обсуждалась встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее агентство AFP написало, что Путин якобы предлагал встретиться в Москве, однако Зеленский отказался.

Газета The New York Times представляет иную версию. Издание пишет, что Путин якобы предложил провести в Москве трехстороннюю встречу с Трампом и Зеленским, но это предложение «вежливо отклонил» Трамп.

Третья версия есть у Politico. По данным газеты, Трамп предлагал присоединиться к встрече Путина и Зеленского, однако российский лидер ответил, что хочет переговоров «один на один».

После этого команда Трампа начала прорабатывать такой вариант, а спецпредставителю Стивену Уиткоффу поручили организацию процесса.

В своей другой статье Politico пишет, что вообще еще не ясно — хочет ли Путин встречаться с Зеленским или нет.

Ранее AFP сообщило, что Зеленский отказался от предложения Путина провести двухстороннюю встречу в Москве.

Политолог Андрей Суздальцев предположил, что встреча Путина с Зеленским в Москве не состоится, поскольку это для Запада было бы сродни признанию поражения Киева.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.