Появились неожиданные версии, как обсуждалась встреча Путина и Зеленского

В западных СМИ начали появляться разные версии о том, как на встрече в Белом доме обсуждалась встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее агентство AFP написало, что Путин якобы предлагал встретиться в Москве, однако Зеленский отказался.
Газета The New York Times представляет иную версию. Издание пишет, что Путин якобы предложил провести в Москве трехстороннюю встречу с Трампом и Зеленским, но это предложение «вежливо отклонил» Трамп.
Третья версия есть у Politico. По данным газеты, Трамп предлагал присоединиться к встрече Путина и Зеленского, однако российский лидер ответил, что хочет переговоров «один на один».
После этого команда Трампа начала прорабатывать такой вариант, а спецпредставителю Стивену Уиткоффу поручили организацию процесса.
В своей другой статье Politico пишет, что вообще еще не ясно — хочет ли Путин встречаться с Зеленским или нет.
Ранее AFP сообщило, что Зеленский отказался от предложения Путина провести двухстороннюю встречу в Москве.
Политолог Андрей Суздальцев предположил, что встреча Путина с Зеленским в Москве не состоится, поскольку это для Запада было бы сродни признанию поражения Киева.
