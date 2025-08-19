Появились неожиданные версии, как обсуждалась встреча Путина и Зеленского

В западных СМИ начали появляться разные версии о том, как на встрече в Белом доме обсуждалась встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее агентство AFP написало, что Путин якобы предлагал встретиться в Москве, однако Зеленский отказался.