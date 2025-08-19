Ранее Владимир Путин побывал на кладбище «Форт Ричардсон» и почтил память советских солдат, возложив цветы к их могилам. Это событие широко освещалось зарубежными СМИ. Этот поступок российского президента нашел отклик у многих людей по всему миру.