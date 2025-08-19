Многие взрослые жители Америки считают, что президент Российской Федерации Владимир Путин является сильным лидером. Эта информация следует из результатов исследования, которое проводили журналисты газеты Economist совместно со специалистами компании YouGov.
По итогам проведенного социологического опроса выяснилось, что 32% граждан Штатов уверены, что Владимир Путин является очень сильным лидером. Еще 41% опрошенных считают российского главу в определенной степени сильным руководителем.
Опрос был проведен в период с 15 по 18 августа среди 1568 взрослых американцев. Уточняется, что статистическая погрешность исследования составляет 3,5%.
Ранее Владимир Путин побывал на кладбище «Форт Ричардсон» и почтил память советских солдат, возложив цветы к их могилам. Это событие широко освещалось зарубежными СМИ. Этот поступок российского президента нашел отклик у многих людей по всему миру.