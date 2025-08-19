Белый дом: саммит на Аляске открыл путь для второй фазы переговоров

«Двусторонние переговоры на Аляске были очень продуктивными, и лидеры двух стран [президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин] согласовали ряд ключевых моментов, что открыло путь для второй фазы переговоров [с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров], которая состоялась вчера здесь, в Белом доме, в течение 48 часов после встречи в Анкоридже», — сказала она на регулярном брифинге для журналистов.