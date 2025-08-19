Политолог Марков рассказал, на какую уступку для Трампа может пойти Путин

Известный политолог Сергей Марков в своём телеграм-канале отметил, что встреча Путина с Зеленским- это огромная уступка Путина лично Трампу. За эти уступки президент США должен сделать уступки со своей стороны.
Политолог считает, что Дональд Трамп мог бы объявить о снятии первых санкций с России сразу после того, как будет согласовано место время встречи Путина с Зеленским. Ещё до встречи. А потом ещё и снять ряд санкций после встречи, если она закончится не полным провалом.
«Видимо, так и будет», — отмечает Марков.
