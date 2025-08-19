Каллас: главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций против РФ 28−30 августа

Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят 19-й пакет антироссийских санкций 28−30 августа в ходе неформальной встречи в Брюсселе. Об этом сообщила в соцсети X* глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас по итогам экстренного онлайн-совещания лидеров европейских стран.