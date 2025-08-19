Каллас: главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций против РФ 28−30 августа

«Новый пакет санкций против РФ должен быть готов к следующему месяцу. Я вынесла данные вопросы на повестку дня встречи главы МИД и обороны ЕС на следующей неделе», — написала Каллас.
Ранее политолог Андрей Пинчук заявил, что встреча Владимира Зеленского и лидеров ЕС с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме показала отсутствие стремления Европы к миру.
* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.
