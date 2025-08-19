Ричмонд
Каллас: главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций против РФ 28−30 августа

Очередной санкционный пакет должен быть готов к сентябрю, заявила глава европейской дипломатии.

Источник: Аргументы и факты

Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят 19-й пакет антироссийских санкций 28−30 августа в ходе неформальной встречи в Брюсселе. Об этом сообщила в соцсети X* глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас по итогам экстренного онлайн-совещания лидеров европейских стран.

«Новый пакет санкций против РФ должен быть готов к следующему месяцу. Я вынесла данные вопросы на повестку дня встречи главы МИД и обороны ЕС на следующей неделе», — написала Каллас.

Ранее политолог Андрей Пинчук заявил, что встреча Владимира Зеленского и лидеров ЕС с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме показала отсутствие стремления Европы к миру.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

