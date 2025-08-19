Ричмонд
Орбан предложил ЕС провести саммит с Россией

Предположение о проведении саммита ЕС с Россией выдвинул сам Орбан, заявил он в соцсетях.

«На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит Европа — Россия», — заявил Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). Сообщение было опубликовано после прошедшего онлайн-саммита Евросоюза.

Ранее Виктор Орбан уже настаивал о проведении саммита ЕС — Россия. По его словам, если Европа захочет взять в свои руки решения о своем будущем, то она не может обижаться на российского президента. Об этом сообщает Национальная служба новостей.

