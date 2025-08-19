Ричмонд
Белый дом: политика Байдена отдалила установление мира на Украине

В администрации США признали, что действия Байдена негативно повлияли на процесс установления мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Политика бывшего президента США Джо Байдена по отношению к Украине сыграла ключевую роль в затягивании конфликта и отдалила возможность достижения мира. Об этом сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Как она отметила, к конфликту привели некомпетентная администрация Байдена, действия которой сводились к тому, чтобы бесконечно принуждать американских налогоплательщиков отдавать все деньги на помощь Украине. При чем их, по ее словам, не волновало «сколько это будет стоить, как долго будет продолжаться и сколько при этом будет потеряно жизней».

«Нельзя отрицать тот факт, что политика Байдена отдалила нас от мира», — подчеркнула в своей речи Ливитт.

Напомним, что переговоры между лидерами России и Америки Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошли на Аляске в ночь на 16 августа. Основное внимание на встрече политики уделили ситуации на Украине.

