Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД Бразилии поддержали работу РФ и США

Глава МИД Бразилии Мауро Виейра поддержал совместные усилия России и США по поиску условий для урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. Виейра провел телефонные переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Лавров провел телефонные переговоры с Мауро Виейра.

Глава МИД Бразилии Мауро Виейра поддержал совместные усилия России и США по поиску условий для урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. Виейра провел телефонные переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

«М. Виейра выразил поддержку совместной работы Москвы и Вашингтона по формированию необходимых условий для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте МИД РФ.

Ранее Лавров отметил, что переговоры между президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, прошедшие на Аляске, продемонстрировали стремление нынешней администрации Соединенных Штатов к поиску долгосрочного и стабильного решения конфликта на Украине. По итогам встречи, по его словам, Трамп и его ближайшее окружение стали уделять значительно больше внимания вопросам урегулирования украинского кризиса, осознавая важность устранения его коренных причин.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше