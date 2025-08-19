В МИД Бразилии поддержали работу РФ и США

Ранее Лавров отметил, что переговоры между президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, прошедшие на Аляске, продемонстрировали стремление нынешней администрации Соединенных Штатов к поиску долгосрочного и стабильного решения конфликта на Украине. По итогам встречи, по его словам, Трамп и его ближайшее окружение стали уделять значительно больше внимания вопросам урегулирования украинского кризиса, осознавая важность устранения его коренных причин.