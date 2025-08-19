В Белом доме назвали место проведения встречи с Путиным и Зеленским

В Белом доме заявили, что США рассматривают Будапешт в качестве места для мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во вторник, 19 августа.