В Белом доме назвали место проведения встречи с Путиным и Зеленским

В Белом доме заявили, что США рассматривают Будапешт в качестве места для мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во вторник, 19 августа.
Также представитель Белого дома заявила, что курировать работу с Украиной и Россией для скорейшей встречи Зеленского и Путина будут вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
При этом Ливитт отметила, что США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи Путина и Зеленского.
Ждать еще месяц до дальнейших встреч по Украине Трамп не хочет, он выступает за скорейшие новые контакты, сообщает Белый дом.
Стороны обсуждают много возможных вариантов площадки для встречи Путина и Зеленского, трехсторонних переговоров с США.
В Белом доме еще раз подтвердили, что США не будут размещать войска на Украине в рамках предоставления ей гарантий безопасности.
Ранее политолог Андрей Суздальцев предположил, что встреча Путина с Зеленским в Москве не состоится, поскольку это для Запада было бы сродни признанию поражения Киева.
