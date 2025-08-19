Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме назвали место проведения встречи с Путиным и Зеленским

В Белом доме заявили, что США рассматривают Будапешт в качестве места для мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В Белом доме заявили, что США рассматривают Будапешт в качестве места для мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во вторник, 19 августа.

Также представитель Белого дома заявила, что курировать работу с Украиной и Россией для скорейшей встречи Зеленского и Путина будут вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

При этом Ливитт отметила, что США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи Путина и Зеленского.

Ждать еще месяц до дальнейших встреч по Украине Трамп не хочет, он выступает за скорейшие новые контакты, сообщает Белый дом.

Стороны обсуждают много возможных вариантов площадки для встречи Путина и Зеленского, трехсторонних переговоров с США.

В Белом доме еще раз подтвердили, что США не будут размещать войска на Украине в рамках предоставления ей гарантий безопасности.

Ранее политолог Андрей Суздальцев предположил, что встреча Путина с Зеленским в Москве не состоится, поскольку это для Запада было бы сродни признанию поражения Киева.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше