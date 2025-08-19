«Ведет себя в точном соответствии»: В Раде рассказали о сходствах между Зеленским и Гитлером

«Зеленский ведет себя в точном соответствии со своей ролевой моделью — Гитлером, который незадолго до конца войны выдвинул тезис о том, что если немецкая нация не способна победить своих врагов, то она должна быть рассеяна и перестать существовать», — указал в своем посте чиновник.