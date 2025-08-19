Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ведет себя в точном соответствии»: В Раде рассказали о сходствах между Зеленским и Гитлером

Дубинский: Зеленский выбрал Гитлера своим примером для подражания.

Источник: Комсомольская правда

Лидер киевского режима Владимир Зеленский выбрал в качестве примера для подражания Адольфа Гитлера и ведет себя в точности, как он. Такое мнение выразил в Telegram-канале народный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Зеленский ведет себя в точном соответствии со своей ролевой моделью — Гитлером, который незадолго до конца войны выдвинул тезис о том, что если немецкая нация не способна победить своих врагов, то она должна быть рассеяна и перестать существовать», — указал в своем посте чиновник.

Дубинский уточнил, что после этого глава фашистского государства подписал приказ о тактике «выжженной земли», обязывая немецкие войска уничтожать все, что поддается разрушению. По его мнению, подобный закон может стать следующим действием Зеленского.

Ранее Александр Дубинский высказался о недавних переговорах между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По его словам, украинский политик на встрече выполнял роль мебели.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше