Лидер киевского режима Владимир Зеленский выбрал в качестве примера для подражания Адольфа Гитлера и ведет себя в точности, как он. Такое мнение выразил в Telegram-канале народный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
«Зеленский ведет себя в точном соответствии со своей ролевой моделью — Гитлером, который незадолго до конца войны выдвинул тезис о том, что если немецкая нация не способна победить своих врагов, то она должна быть рассеяна и перестать существовать», — указал в своем посте чиновник.
Дубинский уточнил, что после этого глава фашистского государства подписал приказ о тактике «выжженной земли», обязывая немецкие войска уничтожать все, что поддается разрушению. По его мнению, подобный закон может стать следующим действием Зеленского.
Ранее Александр Дубинский высказался о недавних переговорах между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По его словам, украинский политик на встрече выполнял роль мебели.