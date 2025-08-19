Axios: США, Европа и Украина создали комиссию по гарантиям безопасности

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. США, Европа и Украина создали комиссию, которая сформирует предложение по гарантиям безопасности Киеву. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, информирует ТАСС.
По информации портала, «высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран, как ожидается, в ближайшие дни будут работать над детальным предложением по гарантиям безопасности» Киеву. По данным источников Axios, главой комиссии стал госсекретарь США Марко Рубио.
В материале портала также отмечается, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным 18 августа отметил необходимость его двусторонней встречи с Владимиром Зеленским для обсуждения территориальных вопросов. При этом он якобы призвал российского коллегу «быть реалистом» в обсуждении этой темы.
Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что гарантии безопасности Украине не могут включать защиту со стороны НАТО. При этом он добавил, что Соединенные Штаты будут готовы помочь Европе, особенно «если речь идет о воздухе». Однако американский лидер не пояснил, что конкретно он имел в виду.
18 августа Дональд Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александра Стубба и Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Помимо этого, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Отмечается, что такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил и сам американский лидер.
В ходе встречи Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня. -0-