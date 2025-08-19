Зеленский поехал в США благодаря разговору Путина и Трампа

«Переговоры на Аляске были очень продуктивными, и лидеры двух стран [президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин] согласовали ряд ключевых моментов, которые открыли путь для второй фазы процесса [с участием украинского президента Владимира Зеленского и ведущих лидеров], что состоялась вчера здесь, в Белом доме, в течение 48 часов после встречи в Анкоридже», — сказала она на брифинге для журналистов, трансляция которого велась на сайте Белого дома.