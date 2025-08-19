Белый дом: Ради заключения сделки РФ и Украина должны остаться чуть недовольными

Для достижения прочного мирного соглашения между Россией и Украиной обеим сторонам придется быть немного недовольными и отказаться от части своих требований. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
В администрации Штатов подчеркивают, что именно такая «неполная удовлетворенность» участников переговорного процесса может стать показателем честного и эффективного компромисса, способного положить конец затяжному конфликту.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что сейчас ситуации с возвращением Крыма под контроль киевского руководства, а также вступление Украины в Североатлантический альянс невозможны.
