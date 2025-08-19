Ричмонд
Axios: Рубио возглавит переговоры о гарантиях безопасности для Киева

К концу недели может быть достигнут прогресс по вопросу безопасности, заявил анонимный украинский чиновник.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры по формированию гарантий безопасности для Украины возглавят Соединённые Штаты в лице госсекретаря Марко Рубио. Об этом пишет издание Axios.

В рамках данного процесса создана трёхсторонняя рабочая группа с участием американских, европейских и украинских представителей.

Комиссия под руководством Рубио, включающая советников по национальной безопасности из Европы и Украины, работает в интенсивном режиме. Как заявил анонимный украинский чиновник, «все будут работать с рассвета до темноты» для выработки конкретной архитектуры договорённостей к концу текущей недели.

Ранее государственный секретарь США сообщал, что Вашингтон вместе с союзниками в ЕС и странами за пределами Европы работает над созданием гарантий безопасности для Киева.

