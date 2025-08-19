В Белом Доме назвали признаки «хорошей сделки»

Ранее, 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уже заявляла, что не будет комментировать вопрос возможного обмена территориями между Россией и Украиной, подчеркнув, что этот вопрос предстоит обсудить президенту США Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину на личной встрече. Переговоры лидеров двух стран по вопросам урегулирования конфликта на Украине прошли 15 августа на Аляске.