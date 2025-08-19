В США заявили, что не будут отправлять военных на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга для журналистов ответила на вопрос, будут ли отправляться американские военные воевать на Украину.
По словам Левитт, военных США не будет на земле на Украине.
Также Каролин Левитт отметил, что подготовка к возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа уже началась.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше