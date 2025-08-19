Раскрыто, какая встреча Путина с Зеленским будет огромной ошибкой

Собеседник канала предположил, что если с Зеленским будет подписан какой-то документ, то после выборов к власти на Украине может прийти другой политик, который заявит, что все это нелегитимно. В этом случае могут начаться новые переговоры или новый военный конфликт, добавил Крапивник.