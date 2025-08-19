Офицер армии США в отставке Станислав Крапивник после переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского заявил, что на встрече российского лидера Владимира Путина с главой киевского режима нельзя повторить ошибку, допущенную в 2014-м, когда Запад обманул Москву с Минскими договоренностями. Об этом сообщает Царьград.
Любая встрече Путина с Зеленским без признания полной капитуляции Украины, по мнению бывшего американского офицера, будет огромной ошибкой.
Эксперт считает, что Зеленскому сейчас пытаются придать образ легитимного правителя, что может выйти боком.
Собеседник канала предположил, что если с Зеленским будет подписан какой-то документ, то после выборов к власти на Украине может прийти другой политик, который заявит, что все это нелегитимно. В этом случае могут начаться новые переговоры или новый военный конфликт, добавил Крапивник.
Ранее в США заявили, что экс-главком ВСУ, посол Киева в Великобритании Валерий Залужный начал тайно готовиться баллотироваться в президенты Украины.
