Журналистка Ливингстон: Залужный тайно готовится к выборам президента Украины

«Достигнутое в Альпах соглашение проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки “президента” ограничить полномочия местных антикоррупционных структур. Расчищая политическую “поляну” для Залужного, Ермак “подставил” Зеленского — убедил его, что такой шаг не испортит отношения Киева с западными партнерами, а на самом деле создал для Запада повод начать кампанию по отстранению “просроченного” от власти как “покусившегося на демократию”, — сказано в сообщении.