В ФРГ заявили, что лидеры ЕС больше не настаивают на целостности Украины

Лидеры европейских стран больше не настаивают на территориальной целостности Украины, обсуждая тему территориальных уступок. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.
Как отмечают авторы материала, до недавнего времени европейские лидеры позиционировали вопрос восстановления территориальной целостности Украины как важнейший.
В статье указано, что, столкнувшись с реальностью успехов ВС РФ в зоне СВО и невозможностью финансировать конфликт, Европа готова признать новые территориальные реалии.
Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что во время расширенных переговоров с Дональдом Трампом в Белом доме не обсуждались конкретные территориальные уступки со стороны Украины.