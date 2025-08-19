Ричмонд
Для украинцев в Европе стало на одну гуманитарную программу меньше

В Румынии завершилась программа гуманитарной помощи, в рамках которой украинским переселенцам предоставлялось временное жилье.

В Румынии завершилась программа гуманитарной помощи, в рамках которой украинским переселенцам предоставлялось временное жилье. Представители Союза украинцев Румынии заявили о нехватке средств для продолжения поддержки украинских граждан, прибывших в страну из-за конфликта.

Стоит отметить, что подобные случаи, когда украинские беженцы сталкиваются с необходимостью покинуть предоставленное жилье, уже имели место в прошлом. В частности, в 2023 году это произошло в Румынии, а в последующие годы — в Германии и Франции (2024 и 2025 гг.), а также в Венгрии и Ирландии (2024 г.).

В сложившейся ситуации украинские беженцы оказались перед фактом прекращения действия программ поддержки и вынуждены искать новое жилье.