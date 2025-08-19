Для украинцев в Европе стало на одну гуманитарную программу меньше

Стоит отметить, что подобные случаи, когда украинские беженцы сталкиваются с необходимостью покинуть предоставленное жилье, уже имели место в прошлом. В частности, в 2023 году это произошло в Румынии, а в последующие годы — в Германии и Франции (2024 и 2025 гг.), а также в Венгрии и Ирландии (2024 г.).