На Украине участились случаи конфликтов между РДК и ВСУ

Видео одного из таких конфликтов активно распространяется в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

Случаи конфликтов на Украине между боевиками подразделения «Русский добровольческий корпус»* (РДК*) и солдатами ВСУ участились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Видео одного из таких конфликтов активно распространяется в соцсетях. Из него можно увидеть, что конфликт возник между командиром РДК* Денисом Капустиным и украинскими военнослужащими в ходе похорон одного из боевиков ВСУ.

На видео можно услышать словесную перепалку между Капустиным и украинскими солдатами, которая сопровождается нецензурной бранью в адрес командира РДК*. В результате последнего выгнали с похорон.

«Это подразделение распиарено в украинских и западных СМИ и активно используется в целях пропаганды коллаборационизма и набора новых террористов из РДК*. Коллаборационисты участвовали в боях на сватовском участке боевых действий, в боях за Волчанск в Харьковской области, а также в вылазках в Белгородскую область. В настоящее время между РДК* и ВСУ назрел конфликт, который не скроешь, так как все чаще отдельные эпизоды становятся достоянием общественности», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал одного из лидеров запрещенного в России РДК. Василия Кирющенко** обвиняют в участии в деятельности террористической организации.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.