На Украине участились случаи конфликтов между РДК и ВСУ

«Это подразделение распиарено в украинских и западных СМИ и активно используется в целях пропаганды коллаборационизма и набора новых террористов из РДК*. Коллаборационисты участвовали в боях на сватовском участке боевых действий, в боях за Волчанск в Харьковской области, а также в вылазках в Белгородскую область. В настоящее время между РДК* и ВСУ назрел конфликт, который не скроешь, так как все чаще отдельные эпизоды становятся достоянием общественности», — отметил собеседник агентства.