В ГД призвали снижать на 1% платежи за ЖКУ за каждый день просрочки заявки в УК

Парламентарии указали, что существующий механизм перерасчёта платы за некачественные услуги ЖКХ на практике не работает из-за сложной бюрократической процедуры. По их мнению, из-за высоких временных затрат и незначительной суммы возможного перерасчёта для одного жильца, большинство просто не пользуется этим правом, в результате чего управляющие компании не несут реальной финансовой ответственности.