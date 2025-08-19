Ричмонд
В ГД призвали снижать на 1% платежи за ЖКУ за каждый день просрочки заявки в УК

Депутаты фракции «Новые люди» предложили автоматизировать систему штрафов для управляющих компаний за просрочку выполнения заявок, зафиксированных в ГИС ЖКХ. С соответствующей инициативой они выступили в письме на имя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Источник: Life.ru

Парламентарии указали, что существующий механизм перерасчёта платы за некачественные услуги ЖКХ на практике не работает из-за сложной бюрократической процедуры. По их мнению, из-за высоких временных затрат и незначительной суммы возможного перерасчёта для одного жильца, большинство просто не пользуется этим правом, в результате чего управляющие компании не несут реальной финансовой ответственности.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность создания автоматизированного механизма ответственности, который бы стимулировал управляющие компании к своевременной работе, на базе государственной информационной системы ГИС ЖКХ. Предлагается установить правило, согласно которому за каждый день просрочки выполнения заявки, зафиксированной в ГИС ЖКХ, плата за содержание жилого помещения снижается на 1%», — приводит текст документа агентство.

Как подчеркнули авторы инициативы, её реализация создаст прямой экономический стимул для управляющих компаний и защитит права десятков миллионов потребителей, сделав процедуру компенсации автоматической и избавив граждан от долгих бюрократических процедур.

Ранее эксперт рассказал про способ серьёзно снизить траты на ЖКУ — для этого понадобится обратиться к современным технологиям и взять на вооружение практичный подход к управлению общедомовым хозяйством. Так, простой аудит расходов может снизить платежи на 20−30%.