Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гарантии безопасности для Украины США обсудят с РФ

Гарантии безопасности для Украины обсудят с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

США обсудят гарантии безопасности для Украины с Россией, заявила Левитт.

Гарантии безопасности для Украины обсудят с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Он [Дональд Трамп] поручил своей команде разработать проект гарантий безопасности, который был бы приемлем для того, чтобы обеспечить долгосрочный мир и прекратить этот конфликт», — заявила Ливитт. Сделала она это во время брифинга для журналистов.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о готовности предоставить Украине гарантии безопасности при условии прекращения огня с Россией, однако подчеркивал, что участие НАТО в этих механизмах исключается. Тогда обсуждение касалось более широкой концепции урегулирования конфликта, а детали возможных гарантий не раскрывались.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше