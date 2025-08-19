Гарантии безопасности для Украины США обсудят с РФ

«Он [Дональд Трамп] поручил своей команде разработать проект гарантий безопасности, который был бы приемлем для того, чтобы обеспечить долгосрочный мир и прекратить этот конфликт», — заявила Ливитт. Сделала она это во время брифинга для журналистов.