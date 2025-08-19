Ричмонд
Белый дом заявил об обещании, которое Путин дал Трампу: о чем речь

Белый дом: Путин пообещал Трампу лично встретиться с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время телефонного разговора с со своим американским коллегой Дональдом Трампом дал согласие на личную встречу с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Эту информацию подтвердила на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

В администрации США подчеркнули, что рассматривают такую встречу как важный шаг в сторону дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. Штаты надеются, что прямой диалог между Путиным и Зеленским поможет снизить напряженность и создаст новые возможности для поиска компромиссных решений в переговорном процессе.

