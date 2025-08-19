Ричмонд
США допускают поддержку с воздуха в рамках гарантий безопасности Киеву

В Белом доме рассказали об одном из вариантов предоставления гарантий безопасности для Украины.

Источник: Аргументы и факты

Вашингтон не исключает возможность предоставления Украине гарантий безопасности путём поддержки с воздуха. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.

Отвечая на вопрос журналистов, он подтвердила, что этот вариант находится на рассмотрении администрации.

«Это является одним из вариантов. Я бы определенно ничего не исключала в том, что касается военных инструментов, имеющихся в распоряжении главы государства», — подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио возглавит комиссию по формированию гарантий безопасности для Украины.

