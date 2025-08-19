США допускают поддержку с воздуха в рамках гарантий безопасности Киеву

Вашингтон не исключает возможность предоставления Украине гарантий безопасности путём поддержки с воздуха. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.
Отвечая на вопрос журналистов, он подтвердила, что этот вариант находится на рассмотрении администрации.
«Это является одним из вариантов. Я бы определенно ничего не исключала в том, что касается военных инструментов, имеющихся в распоряжении главы государства», — подчеркнула пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио возглавит комиссию по формированию гарантий безопасности для Украины.
