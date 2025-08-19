Лавров и глава МИД Бразилии по телефону обсудили вопросы взаимодействия в БРИКС

Ранее Сергей Лавров предупредил, что Украина может лишиться международного статуса суверенного государства, если откажется быть безъядерной и нейтральной страной. Министр напомнил про декларацию о национальном суверенитете Украины, где указано, что Незалежная обязуется соблюдать нейтралитет, не вступать в политические блоки и не владеть ядерным оружием.