Лавров и глава МИД Бразилии по телефону обсудили вопросы взаимодействия в БРИКС

В ходе беседы стороны высоко оценили председательство Бразилии в БРИКС в 2025 году, подтвердив настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества, включая деятельность Нового банка развития. Виейра выразил поддержку совместной работе Москвы и Вашингтона по формированию условий для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса. Также министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и график предстоящих контактов до конца 2025 года.
Ранее Сергей Лавров предупредил, что Украина может лишиться международного статуса суверенного государства, если откажется быть безъядерной и нейтральной страной. Министр напомнил про декларацию о национальном суверенитете Украины, где указано, что Незалежная обязуется соблюдать нейтралитет, не вступать в политические блоки и не владеть ядерным оружием.