Белый дом не исключил отправку военных в Венесуэлу для борьбы с наркотиками

Левитт: Трамп готов бороться с наркокартелями в Венесуэле любыми средствами.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов использовать все инструменты американской силы для остановки наркотрафика, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопрос о возможной отправке американских военных в Венесуэлу.

Во вторник в ходе брифинга журналисты обратились к Левитт с вопросом о том, рассматривает ли Трамп возможность высадки военных в Венесуэле на фоне отправки к берегам страны трех американских военных кораблей, на борту которых якобы находятся 4 тысячи морпехов.

«Что касается Венесуэлы, то президент Трамп предельно ясен и последователен. Он готов использовать все элементы американской силы, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь ответственных к правосудию», — ответила Левитт.

