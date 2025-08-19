Белый дом не исключил отправку военных в Венесуэлу для борьбы с наркотиками

Во вторник в ходе брифинга журналисты обратились к Левитт с вопросом о том, рассматривает ли Трамп возможность высадки военных в Венесуэле на фоне отправки к берегам страны трех американских военных кораблей, на борту которых якобы находятся 4 тысячи морпехов.