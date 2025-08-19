Politico: Путин попросил Трампа не участвовать во встрече с Зеленским

«Когда Трамп позвонил Путину и предложил своё присутствие на встрече Зеленского с российским лидером, Путин ответил: “Вам необязательно приезжать. Я хочу встретиться с ним один на один”, — приводит издание слова источника.
Собеседник издания уточнил, что команда Трампа, несмотря на отказ, начала проработку этого вопроса. По его словам, экс-президент США поручил заниматься данным направлением своему специальному представителю Стиву Уиткоффу.
Ранее в западной прессе заявили, что Владимир Путин предложил Зеленскому встретиться с глазу на глаз в Москве. Киевский лидер, как рассказали прессе знакомые с ситуацией источники, от этого предложения очень быстро отказался.