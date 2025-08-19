Военнослужащие подразделения «Орлан» уничтожили украинский БПЛА «Баба-Яга»

В Белгородской области военнослужащие подразделения «Орлан» ликвидировали украинский БПЛА «Баба-Яга», о чем сообщил глава региона Вячеслав Гладков, предоставив соответствующие видеоматериалы.
Ролик опубликован в его Telegram-канале. На представленном ролике, снятом от первого лица, видно, как солдат стреляет по беспилотнику из автомата. Затем кадры объективного контроля подтверждают уничтожение цели.
