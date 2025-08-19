Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США будут обсуждать с Россией приемлемые гарантии безопасности для Украины

Отвечая на вопрос, касавшийся возможности предоставления гарантий безопасности Киеву, Ливитт сказала, что президент США Дональд Трамп обсуждает эту тематику как с Россией, так и с Украиной.

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. США будут обсуждать с Россией приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, информирует ТАСС.

Отвечая на вопрос, касавшийся возможности предоставления гарантий безопасности Киеву, Ливитт сказала, что президент США Дональд Трамп обсуждает эту тематику как с Россией, так и с Украиной. «Он поручил своей команде разработать проект гарантий безопасности, который был бы приемлем для того, чтобы обеспечить долгосрочный мир и прекратить этот конфликт», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

По словам Ливитт, Соединенные Штаты не исключают, что могут предоставить Украине поддержку с воздуха в качестве гарантии безопасности. «Это является одним из вариантов и возможностей. Я бы, определенно, ничего не исключала в том, что касается военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

При этом пресс-секретарь Белого дома добавила, что США не будут размещать войска в Украине в рамках предоставления ей гарантий безопасности. «Но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства обеспечения безопасности нашим европейским союзникам», — добавила она.

Помимо этого, Кэролайн Ливитт заявила, что политика администрации экс-президента США Джо Байдена отдалила мир в Украине. По ее словам, к конфликту привели «слабость и некомпетентность» администрации Джо Байдена, политика которой заключалась в том, чтобы «бесконечно заставлять американских налогоплательщиков финансировать Украину вне зависимости от того, сколько это будет стоить, как долго это будет продолжаться и сколько при этом будет потеряно жизней».-0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше