Помимо этого, Кэролайн Ливитт заявила, что политика администрации экс-президента США Джо Байдена отдалила мир в Украине. По ее словам, к конфликту привели «слабость и некомпетентность» администрации Джо Байдена, политика которой заключалась в том, чтобы «бесконечно заставлять американских налогоплательщиков финансировать Украину вне зависимости от того, сколько это будет стоить, как долго это будет продолжаться и сколько при этом будет потеряно жизней».-0-