Левитт: для сделки по Украине стороны должны остаться немного недовольны

Для заключения «хорошей сделки» в рамках украинского конфликта обеим сторонам придется остаться немного недовольными, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Чтобы заключить хорошую сделку, обеим сторонам придется разойтись немного недовольными», — заявила она в ходе брифинга для журналистов.
Кроме того, Левитт отметила, что американская сторона поможет с координацией касательно гарантий безопасности Киеву и, возможно, предоставит другие средства.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что встреча на высшем уровне между США и Россией на Аляске дала старт второй фазе переговоров по урегулированию украинского конфликта.