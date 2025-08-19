Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Левитт: для сделки по Украине стороны должны остаться немного недовольны

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что американская сторона поможет с координацией касательно гарантий безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Для заключения «хорошей сделки» в рамках украинского конфликта обеим сторонам придется остаться немного недовольными, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Чтобы заключить хорошую сделку, обеим сторонам придется разойтись немного недовольными», — заявила она в ходе брифинга для журналистов.

Кроме того, Левитт отметила, что американская сторона поможет с координацией касательно гарантий безопасности Киеву и, возможно, предоставит другие средства.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что встреча на высшем уровне между США и Россией на Аляске дала старт второй фазе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше