Politico: США не имеют «красных линий» по размещению своих войск на Украине

Издание отмечает, что Трамп якобы ждет о Европы более активных действий по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты не имеют никаких «красных линий» в вопросе размещения на украинской территории своих войск в рамках мирной миссии. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на заявление одного из высокопоставленных лиц Америки.

«Я не думаю, что есть красные линии. Так что, я думаю, это еще предстоит выяснить. Он (президент США Дональд Трамп — прим. ред.) хотел бы, чтобы европейцы активизировались», — заявил газете анонимный собеседник.

Чиновник считает, что, если бы участие в миротворческих операциях на определенный срок оказалось единственным верным решением для урегулирования вопроса вокруг Незалежной, то США якобы были бы готовы пойти на этот шаг.

Однако стоит отметить, что буквально недавно Дональда Трамп лично заявлял, что страна не намерена размещать своих военных на Украине. Политик заверил, что ни в коем случае не допустит этой ситуации пока находится на посту президента США.

