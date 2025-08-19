Молдавский суд ограничил деятельность партий, входящих в блок «Победа»

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апелляционная палата Кишинева приняла решение ограничить деятельность партий, входящих в оппозиционный блок «Победа». Об этом информирует ТАСС.
«Применить обеспечительную меру в виде ограничения деятельности в отношении следующих партий: “Возрождение”, “Шанс”, “Сила альтернативы и спасения Молдовы” и “Победа” до вынесения решения суда по делу, в котором Министерство юстиции требует признания четырех партий правопреемниками политической партии “Шор” и их ликвидации», — говорится в документе на сайте суда.
Ранее Минюст Молдовы проинформировал о решении через суд распустить входящие в блок «Победа» партии «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Победа». Их обвинили в связях с ликвидированной в 2023 году партией «Шор». В министерстве указали, что требование о роспуске основывается на запросе ЦИК и данных службы информации и безопасности о том, что 6 июля 2025 года лидеры этих четырех партий приняли участие в съезде в Москве, координируемом Иланом Шором. На этом съезде он объявил о создании избирательного блока «Победа» и представил планы участия в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября 2025 года.
Со своей стороны лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что будет оспаривать во всех судах попытки правительства Молдовы запретить эти партии. В распространенном пресс-службой блока заявлении инициатива Министерства юстиции перед парламентскими выборами в сентябре названа «незаконной и неконституционной».
ЦИК в своем представлении в Минюст отметил, что прямое участие Шора в формировании блока является скрытым продолжением деятельности его партии «Шор», которая признана Конституционным судом Молдовы незаконной. По мнению авторов документа, блок фактически унаследовал ее структуры, ресурсы и кадры, тем самым обеспечив передачу политической инфраструктуры новым формированиям. -0-