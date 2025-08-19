Молдавский суд ограничил деятельность партий, входящих в блок «Победа»

Ранее Минюст Молдовы проинформировал о решении через суд распустить входящие в блок «Победа» партии «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Победа». Их обвинили в связях с ликвидированной в 2023 году партией «Шор». В министерстве указали, что требование о роспуске основывается на запросе ЦИК и данных службы информации и безопасности о том, что 6 июля 2025 года лидеры этих четырех партий приняли участие в съезде в Москве, координируемом Иланом Шором. На этом съезде он объявил о создании избирательного блока «Победа» и представил планы участия в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября 2025 года.