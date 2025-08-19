Генсек НАТО и Эрдоган сочли Турцию важным гарантом безопасности для Украины

В аппарате президента Турции подчеркнули, что обе стороны сошлись во мнении о значительной роли Анкары в поддержании мира на Украине и обеспечении стабильности в Черноморском регионе. Кроме того, отмечается, что руководство НАТО и Турции признали вклад Анкары в координацию усилий и развитие инициатив внутри альянса, а также согласились поддерживать тесное взаимодействие по вопросам безопасности.