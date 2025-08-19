Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: Трамп не хочет ждать месяц до дальнейших встреч по Украине

Президент США ожидает завершения конфликта в кратчайшие сроки, заявила ресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему разрешению украинского конфликта и не хочет откладывать усилия по мирному урегулированию. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, глава государства желает немедленного прекращения боевых действий.

«Он хочет видеть завершение этого конфликта, и он высмеивает идеи с предложениями подождать еще месяц до следующей встречи. Президент хочет продвижения и прекращения конфликта в кратчайшие сроки»", — подчеркнула Левитт.

В ходе брифинга также было объявлено, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель американского лидера Стив Уиткофф будут координировать взаимодействие с Россией и Украиной. Их задачей является организация встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По необходимости, после этой встречи могут быть проведены трехсторонние переговоры с участием Трампа.

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялись переговоры между президентом США и Зеленским. После этой встречи Трамп провел встречу с лидерами европейских стран.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше