Белый дом: Трамп не хочет ждать месяц до дальнейших встреч по Украине

Президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему разрешению украинского конфликта и не хочет откладывать усилия по мирному урегулированию. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, глава государства желает немедленного прекращения боевых действий.
«Он хочет видеть завершение этого конфликта, и он высмеивает идеи с предложениями подождать еще месяц до следующей встречи. Президент хочет продвижения и прекращения конфликта в кратчайшие сроки»", — подчеркнула Левитт.
В ходе брифинга также было объявлено, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель американского лидера Стив Уиткофф будут координировать взаимодействие с Россией и Украиной. Их задачей является организация встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По необходимости, после этой встречи могут быть проведены трехсторонние переговоры с участием Трампа.
Напомним, 18 августа в Белом доме состоялись переговоры между президентом США и Зеленским. После этой встречи Трамп провел встречу с лидерами европейских стран.