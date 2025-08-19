Белый дом: Трамп не хочет ждать месяц до дальнейших встреч по Украине

В ходе брифинга также было объявлено, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель американского лидера Стив Уиткофф будут координировать взаимодействие с Россией и Украиной. Их задачей является организация встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По необходимости, после этой встречи могут быть проведены трехсторонние переговоры с участием Трампа.