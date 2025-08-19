Ричмонд
На Украине военкомы устроили преследование автомобиля с детьми

В Винницкой области сотрудники полиции совместно с представителями ТЦК организовали преследование автомобиля, в котором находились дети.

В Винницкой области сотрудники полиции совместно с представителями ТЦК организовали преследование автомобиля, в котором находились дети. Инцидент произошел возле села Кашперовка, когда водитель проигнорировал требование об остановке.

По словам супруги водителя, причиной отказа остановиться стало то, что их попытался остановить человек в военной форме, а не полицейский, который сразу же начал наносить удары по автомобилю. Женщина также заявила, что и военные, и полицейские находились в состоянии алкогольного опьянения.

После того как автомобиль был остановлен уже на территории Житомирской области, сотрудник ТЦК разбил окно машины. Дети, находившиеся на заднем сиденье, были в панике и молились. Впоследствии данный военнослужащий был задержан представителями военной службы правопорядка.