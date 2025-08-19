На Украине военкомы устроили преследование автомобиля с детьми

По словам супруги водителя, причиной отказа остановиться стало то, что их попытался остановить человек в военной форме, а не полицейский, который сразу же начал наносить удары по автомобилю. Женщина также заявила, что и военные, и полицейские находились в состоянии алкогольного опьянения.