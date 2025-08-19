В Калининграде появится региональная премия качества — Беспрозванных

В Калининграде появится региональная премия качества. Об этом сообщает губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.
Алексей Беспрозванных и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали соглашение о сотрудничестве во вторник, 19 августа. В планах — повысить качество продукции и услуг, развить систему сертификации и поддержку региональных производителей.
«Это значит, что мы запускаем комплексную работу по контролю качества товаров и услуг. Уже сейчас калининградский ресторан первым в стране получил знак соответствия принципам пищевой безопасности “Роскачество — ХАССП”. Это очень высокая оценка, друзья! Для гостиниц и отелей создадим программы оценки качества сервиса и безопасности», — написал губернатор.
В следующем году в центре «Мой бизнес» создадут подразделение по качеству региональных товаров и услуг. «Сделаем и свою региональную премию качества, чтобы от и до оценивать соответствие товаров и услуг установленным нормам. Продукция, получившая премию, будет маркироваться специальным знаком. Результатом для жителей станет рост качественных товаров и услуг, для бизнеса — повышение конкурентоспособности», — пояснил Беспрозванных.
Калининградская область и Роскачество договорились совместно развивать институты качества в регионе.