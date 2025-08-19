В Калининграде появится региональная премия качества — Беспрозванных

В следующем году в центре «Мой бизнес» создадут подразделение по качеству региональных товаров и услуг. «Сделаем и свою региональную премию качества, чтобы от и до оценивать соответствие товаров и услуг установленным нормам. Продукция, получившая премию, будет маркироваться специальным знаком. Результатом для жителей станет рост качественных товаров и услуг, для бизнеса — повышение конкурентоспособности», — пояснил Беспрозванных.