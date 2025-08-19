Президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и европейских лидеров, а также не исключал возможности проведения трехсторонних переговоров, в которых примут участие Путин и Зеленский, если текущие консультации принесут положительный результат. В Москве ранее подчеркивали, что Россия готова противостоять санкционному давлению Запада. Российские власти заявляли о неэффективности ограничительных мер и отмечали, что западные страны не могут признать провал политики санкций. В западных государствах также звучали мнения о том, что антироссийские санкции не достигают поставленных целей.