Кто войдет в команду, организующую встречу Путина и Зеленского

Ранее, 18 августа, в Белом доме уже проходила двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского с участием вице-президента Джей Ди Вэнса, на которой обсуждались гарантии безопасности для Украины и возможное участие европейских лидеров. Тогда стороны рассчитывали на конструктивный диалог, несмотря на обеспокоенность европейских союзников из-за риска эскалации напряженности между Киевом и Вашингтоном.