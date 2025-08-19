НАТО: встреча начальников Генштабов по Украине состоится 20 августа

Встреча начальников Генштабов по Украине запланирована на 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО. В публикации отмечается, что встреча состоится в формате видеоконференции.
До этого Reuters со ссылкой на источники писал, что главы минобороны стран НАТО хотят провести телеконференцию по Украине 20 августа. Главной темой станет отправка войск НАТО на Украину после окончания боевых действий.
19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Франция и Германия планируют разместить свои силы на Украине и это не создаст проблем с Россией. По его словам, стороны хотят направить военных на украинские территории после окончания конфликта.
Ранее в ФРГ заявили, что лидеры ЕС больше не настаивают на целостности Украины. До недавнего времени европейские лидеры позиционировали вопрос восстановления территориальной целостности Украины как важнейший.