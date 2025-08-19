Ричмонд
Белоруссия согласна организовать встречу Путина и Зеленского

Власти Белоруссии выразили готовность организовать переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским на своей территории. Об этом 19 августа сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Минск готов организовать переговоры при необходимости.

«Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике — мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне. Но эту тему президент Беларуси с американским коллегой [во время их телефонного разговора] не обсуждали», — заявила Эйсмонт в комментарии газете «Ведомости».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин обсудил с Жапаровым предстоящую встречу с Трампом на Аляске.

Ранее в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа с его коллегой из Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, после чего глава белого дома провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, стороны поддержали продолжение прямых консультаций между Москвой и Киевом и обсудили возможность повышения их уровня. Идея о личных переговорах между Путиным и Зеленским также рассматривалась в ходе этих контактов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности введения дополнительных санкций в отношении России, если переговоры между главами государств не принесут ощутимых результатов в процессе урегулирования конфликта. Об этом французский лидер сообщил в интервью телеканалу NBC News. Российские официальные лица неоднократно подчеркивали неэффективность санкционной политики, отмечая, что западные государства не готовы признать провал своих ограничительных мер. В то же время и на Западе звучат мнения о том, что введенные против России санкции не способствуют достижению заявленных целей.

