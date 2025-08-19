Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности введения дополнительных санкций в отношении России, если переговоры между главами государств не принесут ощутимых результатов в процессе урегулирования конфликта. Об этом французский лидер сообщил в интервью телеканалу NBC News. Российские официальные лица неоднократно подчеркивали неэффективность санкционной политики, отмечая, что западные государства не готовы признать провал своих ограничительных мер. В то же время и на Западе звучат мнения о том, что введенные против России санкции не способствуют достижению заявленных целей.