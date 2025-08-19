В России сделали неожиданное заявление о встрече Путина и Зеленского

Ранее в Белом доме заявили, что США рассматривают Будапешт в качестве места для мирных переговоров с Путиным и Зеленским. При этом в Белом доме еще раз подтвердили, что США не будут размещать войска на Украине в рамках предоставления ей гарантий безопасности.