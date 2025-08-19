В России сделали неожиданное заявление о встрече Путина и Зеленского

Политолог Сергей Марков заявил, что встреча президентом России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского не может привести к окончанию военного конфликта на Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Логика Маркова».
Аналитик отметил, что о готовности Путина и Зеленского встретиться друг с другом уже заявили и в Белом доме.
Но привести к окончанию военных действий на Украине эта встреча, по мнению эксперта, не может, поскольку между Россией и Украиной нет никакой войны.
«Есть война объединенного глобалистского Запада против России руками своего украинского неоколониального режима», — объяснил Марков.
По его словам, с Зеленским, который является марионеткой неоколониального режима, договориться о мире невозможно.
Разговаривать же нужно только с хозяином этого режима, каковым являются сейчас Великобритания и Европа, которые не хотят мира и надеются истощить Россию, воюя «до последнего украинца», заключил политолог.
Ранее в Белом доме заявили, что США рассматривают Будапешт в качестве места для мирных переговоров с Путиным и Зеленским. При этом в Белом доме еще раз подтвердили, что США не будут размещать войска на Украине в рамках предоставления ей гарантий безопасности.
Читайте также: «Раскрыто, какая встреча Путина с Зеленским будет огромной ошибкой».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.