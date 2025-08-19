Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Беларусь

В начале года Беларусь и Иран провели 17-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. «Мы заинтересованы не просто в поставках белорусских товаров, в сельскохозяйственном машиностроении (тракторы, комбайны, прицепные, навесные органы), но мы серьезно рассматриваем иранские площадки и иранских партнеров в части организации и передачи компетенций по изготовлению уже там, на месте, наукоемких продуктов, например в сельхозмашиностроении», — рассказал журналистам на полях встречи Александр Ефимов, занимавший тогда должность министра промышленности.